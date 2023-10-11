MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

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Semih Yalçın, yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye tezkeresine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. CHP'nin, yakın geçmişte yurt dışına asker sevk edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bazı hükümet tezkerelerine 'evet' dediğini belirten Yalçın, "Ancak ne zaman CHP'nin başına FETÖ'nün kaset operasyonları sonrası tepeden inme Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiştir, CHP politikalarına yön veren nispi hassasiyetlerin yerini, akıl ve basiret fukaralığı almıştır. Kılıçdaroğlu iş başına geldikten sonra kendine bölücü kesimleri, ayrılıkçı oluşum ve partileri yol ve kader arkadaşı olarak seçmiştir. Her ne kadar Kılıçdaroğlu laf ebeliği ve mugalatalarla kendini avutsa da milletimiz hakikatin farkındadır" dedi.

'KADERDAŞI TERÖRİSTLERE KIYAMAMAKTADIR'

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Türk askerinin Suriye'de bulunmasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlık duyduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, seçimlerde birlikte hareket ettiği, sözleri ve fiilleriyle destek verdiği bölücülerin Suriye'deki uzantılarının başına bir şey gelmesini istememektedir. Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır. Ne Türkiye'nin bekası, ne de güney sınırlarımızdan ülkeye ve milletimize yönelen terör tehdidi CHP'nin başındaki zatın umurundadır. Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bölücü bir örgüt olmadığını ileri sürmüş ve bu kanlı örgütü açıkça müdafaa etmiş bir politik figürdür. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik iddiası ise keşişin Müslümanlık taslaması kadar saçmadır. Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu'na sürtseler, bir zerresi bile bulaşmaz. Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir." (DHA)