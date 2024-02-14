MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den, İmamoğlu’na tepki: Bu bu vatanın sahibi Türk

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Yönter'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çok talihsiz bir toprak kayması meydana geldi. Şu anda 9 işçimizle ilgili arma kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. İşçilerimiz ile ilgili gereğini yapmamız lazım. Önce işçilerimizi çıkarmamız lazım. İşçileri kurtaralım diğer meseleleri sonra konuşuruz. Bu konuda korku pompalayanlar var.

Yalan yanlış haberlerle ilgili tedbir alınması gerektiğini genel başkanımız defalarca söyledi. Her insanımız mağduru olabilir. Böylesi bir risk ile karşı karşıyayız. Sosyal medya ruh kökümüz ile yabancı. Türkiye sosyal medyadan yönetilmiyor. Bizi sosyal medya kanalı ile çözemeyecekler.

Sistematik bir operasyon sürecinin ilerlediği hususunda kanaatimiz var. Türkiye'nin tehlike sarmalında olduğunu ifade etti genel başkanımız. Zincirleme provokasyonlar var. Türkiye'nin yürüyüşünü sekteye uğratmak istiyorlar. Türkiye husumet ve işgal cephesinin nefretini çekti.

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BÜYÜKERŞEN'E TEPKİ

Neymiş Osmanlı padişahları seferlere kadın bulmak için çıkıyorlarmış. Dedeme, soyuma küfrediyor. Eğer beyni sulanmamışsa CHP’den kapı dışarı edilmiş, bir profesör müsveddesi. Büyükerşen 25 yılını feda ederken bu demokrasi şampiyonları nerede.

CHP birlik beraberliğini kaybetmiş. Kulis ve lobilere düşmüş. Hem dalından hem kökünden koptu. Akıbetini esen rüzgar belirliyor. Fetret döneminden çıkması kolay değil.

İMAMOĞLU'NUN TARTIŞILAN KONUŞMASI

İstanbul dünyanın en büyük Türk kentidir. Ekrem bey İstanbul Fatih’imizin emaneti. İstanbul dünyaya açılan penceremiz. Türk milletinin en büyük şehri de. Süryani’nin Ermeni’nin şehri demek ne demek. Türk düşmanı mısın diye soru sorma hakkı düşer mi? Bu vatanın sahibi Türk. Üzerinde yaşayan bütün insanlar kardeşimiz. Devletimiz kurulurken etnik farklılıklara bakılmadı. Ben Ermeni, Süryani düşmanı değilim ben hakkımızı istiyorum. İstanbul'u Ermeni şehri yaptı, Türk'ü ağzına almadı. Türk olmaktan utanıyorsan neden İstanbul'a belediye başkanı olmak istiyorsun. İBB Başkanı tarihinden gerçeklerinden kopmuş durumda. Ey İstanbul'um bunu hak etmiyorsun. Cumhur bizim Türkiye hepimizin. İstanbul potansiyelimizin dünyaya gösterilen parlak yüzüdür. İstanbul milli birlik beraberliğin şehri. CHP İstanbul'da çuvallamıştır. 31 Mart'ta cumhur kazanacak İstanbul muradına erecektir. CHP İstanbul'u kaybediyor.

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Bu trafik sorunu nasıl çözülecek. Raylı sistem, kara yolu, deniz ulaşımı eş zamanlı geliştirilmeli. Avrupa yakasında 15 km uzunluğunda tünel yapılacak trafiği azaltacak. Bir de Anadolu yakasına yapılacak. Yeni Sahra ile Bostancı birleştirilecek. İstanbul’a vizyonel bakan Cumhur İttifakı gerçeği var. İstanbul’da uğraştıran değil ulaştıran bir belediye anlayışı 31 Mart’ta Saraçhane’de olacak.

Danıştay 5. dairesi karar verdi. 370 civarı eski hakim ve savcının görevine iadesi söz konusu. Henüz genel kurula gelmedi. Acırsak acınacak duruma düşeriz. 15 Temmuz gecesini hiçbir vatan evladı unutmamalı.

'FETÖ'NÜN TEKRAR ORTAYA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Adalet neyse gereğini yapalım. Biz güle su vereceğiz. Korku aşılamaya çalışıyorlar. FETÖ’nün devlet ve toplum hayatına tutunması mümkün değil.