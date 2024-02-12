AK Parti ve MHP'den CHP’li Büyükerşen’in 'Osmanlı' eleştirilerine tepki

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Emek Mahallesi’nde CHP’nin seçim bürosunun açılışına katıldı. Programda Büyükerşen’in yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve partililer yer aldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Büyükerşen, padişah ve şehzadelerin yabancı uyruklu eşleri üzerinden eleştirdiği Osmanlı döneminde ayrıca düzenlenen seferlerde de yağma yapıldığını öne sürdü.
AK PARTİ’Lİ HATİPOĞLU: ÖZÜR DİLEMELİ
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükerşen’in sözlerine tepki göstererek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Osmanlı İmparatorluğu ve ecdadımızla ilgili söylediği sözleri esefle kınıyorum. Yılmaz Büyükerşen, bugünkü bir açılışta Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya yaptığı fetihlerin sebebinin şehzadelere, sarışın ve mavi gözlü ‘karı’ bulmak için yapıldığını söyledi. Bu geçmişimize ve Osmanlı’ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Bunu kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen’in tüm Eskişehir ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum” diye konuştu.