Son dakika: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

BAKAN YERLİKAYA: 8-10 DÖNÜMLÜK BİR KÜTLE 100 DÖNÜMLÜK ALANA AKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefon bağlantısı ile katıldığı bir TV kanalında Erzincan'daki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Hepimize geçmiş olsun diyorum. Saat 14.28'te İliç'te bulunan özel bir maden ocağında istiflenmiş olan büyük miktardaki toprak kütlesinin kayması sonucu bir hasar meydana geldi. Haberi alır almaz, valimiz oraya hareket ederken biz de civardaki bütün illerden AFAD, UMKE, JAK ve 3.Ordu'muzla 400'ün üzerinden arama kurtarma ekibi ayarlandı ve bölgeye gönderildi.

Zor bir durum, 8-10 dönümlük bir kütle 100 dönümlük alana akıyor, kayıyor. 9 işçimizden haber alınamaması durumu ile karşı karşıyayız. Tek ümidimiz işçilerimize ulaşmak. Valimiz ile görüşüyoruz, takip ediyoruz. Enerji bakanımızla, Adalet bakanımız ile görüştük. Olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Az önce

Cumhurbaşkanımıza da bilgileri aktardık. Onlar da süreci büyük hassasiyetle takip ediyor.