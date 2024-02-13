Son dakika: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 9 kişiye ulaşılamıyor

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefon bağlantısı ile katıldığı bir TV kanalında Erzincan'daki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
Hepimize geçmiş olsun diyorum. Saat 14.28'te İliç'te bulunan özel bir maden ocağında istiflenmiş olan büyük miktardaki toprak kütlesinin kayması sonucu bir hasar meydana geldi. Haberi alır almaz, valimiz oraya hareket ederken biz de civardaki bütün illerden AFAD, UMKE, JAK ve 3.Ordu'muzla 400'ün üzerinden arama kurtarma ekibi ayarlandı ve bölgeye gönderildi.
Zor bir durum, 8-10 dönümlük bir kütle 100 dönümlük alana akıyor, kayıyor. 9 işçimizden haber alınamaması durumu ile karşı karşıyayız. Tek ümidimiz işçilerimize ulaşmak. Valimiz ile görüşüyoruz, takip ediyoruz. Enerji bakanımızla, Adalet bakanımız ile görüştük. Olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Az önce
Cumhurbaşkanımıza da bilgileri aktardık. Onlar da süreci büyük hassasiyetle takip ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz.
Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız.
Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır.
Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Erzincan İliç’te bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan madencilerimizin bir an evvel sağlıklı bir şekilde kurtulmalarını temenni ediyorum.
Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz.
Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü destek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun.
AFAD Yetkilisi Prof. Dr. Tolga Görüm:
Toprak kayması kar sularının etkisiyle olabilir. Toprak çıkartılan her malzemede çıkartılan cevher belirli alanlarda biriktirilir. Geçmişte Maraş’ta da böyle bir olay gerçekleşmişti. Çok sayıda işçimizi kaybetmiştik. Bu istif kontrollü bir biçimde de olsa. Bunların hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi veremem. Bugün heyelan anlamında alışık olmadığımız görüntüler değil ama akma ile başlayıp devam eden bir kayma.
İnsan eliyle oluşturulmuş malzemeyle koşulları hazırlanmış bir malzeme görüyoruz.
Altın ile ilgili olan madenlerle bu tip faciaların yaşanmasıyla bölgedeki yapıya ve suya zarar verdiğini biliyoruz ama bu alanda böyle bir şey söz konusu değil.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
Maden işletmemizde saat 14:00 sıralarında göçük oldu. Madenden çıkarılan, dışarıda istiflenen bir toprak var. Onun kayması sonucu oluşan bir toprak kayması. Şu anda 400'e yakın çalışan var.
667 çalışandan 9 eksik olduğu söyleniyor. Bu arkadaşlarımıza kavuşmak için zamanla yarışıyoruz. Kayma yer altında yaşanmadı, yer üstünde.
SİYANÜRÜN BÖLGEYE YAYILMA İDDİALARI...
Net bildiğim meselede sizlere kesin bilgiyi veririm. Şu an toprak altında kalan işçilerin çıkarılması en önceliğimiz. Diğer konularla ilgili bir bilgi olmadığı için Sayın Bakanımız Tunç gerekli incelemenin ardından aydınlatmayı yapacaktır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:
Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik’in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14:30’da toprak kayması meydana gelmiştir.
Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.
Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizdeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması haberini teessürle öğrendim.
Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.
Allah milletimizi her türlü kazadan korusun inşallah.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir.
İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında.” dedi.
AFAD: Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır.
Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Olaya ilişkin maden firmasından yapılan açıklama şu şekilde;
Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu toprak kayması ile ilgili şu bilgileri aktardı:
Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil
Birkaç iş makinasının ve toprakları istifleyen işçilerimiz toprak kaymasının altında kaldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde Eski Değirmen mevkisinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitti.