MHP 55 adayını açıkladı

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MHP, yetkili kurullarında yapılan değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayı sonucunda ikisi büyükşehir, 12’si il ve 41’i büyükşehir ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini belirledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın duyurduğu listeye göre; Amasya’da Bayram Çelik, Bartın’da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt’ta Hükmü Pekmezci, Çankırı’da İsmail Hakkı Esen, Erzincan’da Bekir Aksun, Karabük’de Rafet Vergili, Karaman’da Savaş Kalaycı, Kastamonu’da Yüksel Aydın, Kütahya’da Alim Işık, Nevşehir’de Adnan Doğu, Niğde’de Hamdi Doğan ve Osmaniye’de de İbrahim Çenet listede yer alan adaylar oldu.

KASTAMONU VE OSMANİYE’DE DEĞİŞİKLİK

MHP Lideri Bahçeli, Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman ve Kütahya’da mevcut MHP’li belediye başkanları ile devam etme kararı alırken, mevcut başkanlar Osmaniye’de Kadir Kara ve Kastamonu’da Rahmi Galip Vidinlioğlu’na listede yer verilmedi. Bahçeli, Ankara’da mevcut Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile de yola devam etme kararı aldı. Polatlı’da ise mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın yerine Levent Çağlancı listeye girdi. Kalecik’te Erdal Dal aday gösterildi. Antalya Alanya’da mevcut Başkan Adem Murat Yücel ile devam kararı alındı.

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İSTANBUL’DAN İKİ İLÇE

İstanbul Silivri’de Volkan Yılmaz ile devam kararı alınırken, Serkan Toper de Beşiktaş’a aday gösterildi. MHP Lideri Bahçeli, Adana’da ise mevcut başkanlar Feke’den Ahmet Sel, Karaisalı’dan Saadettin Aslan, Pozantı’dan Mustafa Çay, Saimbeyli’den Mustafa Gökçe ve Yumurtalık’tan Türkeş Filik’i liste dışı bıraktı.