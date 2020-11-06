MGM hava durumu tahminleri 6 Kasım - Bugün yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

MGM günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın güneyi, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Gaziantep ve Kilis dışında Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve bugün (Cuma) sabah ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri ve Kırklareli kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 14°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) kıyı kesimleri ile İskenderun körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile bugün (Cuma) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ile Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin bu gece ve bugün (Cuma) sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri bu gece ve bugün (Cuma) sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

MALATYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı