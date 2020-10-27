MGM hava durumu tahminleri 27 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? O illere sis uyarısı!
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinden açıklandı. Güneşli hava etkisini sürdürürken, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerine MGM'den sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de bugün sis ve pus bekleniyor. Diğer yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 27 Ekim Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
SİS UYARISI
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi.
Şen, sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Şen, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu
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