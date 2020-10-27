MGM hava durumu tahminleri 27 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? O illere sis uyarısı!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

SİS UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi.

Şen, sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Şen, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Az bulutlu