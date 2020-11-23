MGM hava durumu tahminleri 24 Kasım: Yarın hava nasıl olacak? O illere yağış geliyor!
24 Kasım hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından MGM'den sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. İç Ege ve İç Anadolu'da ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığı ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 24 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı)sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Muğla kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı kıyıları yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesi yer yer çok bulutlu
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, kıyıları çok bulutlu
SİNOP 8°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 1°C, 11°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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