MGM 22 Aralık hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den yapılan açıklama ile belli oldu. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, MGM'den gelen son tahminlere göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 22 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları aralıklı hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kırşehir çevreleri ile Eskişehir ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin hafif yağmurlu, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın güney ilçelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ilçeleri hafif yağmurlu
KONYA 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
ERZURUM -5°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -8°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
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