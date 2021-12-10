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Mezarlıkta vücudunun yarısı toprağa gömülü bebek bulunmuştu! Annesine 10, anneannesine 15 yıl ceza

#Adıyaman#Bebek#Mezarlık
Mezarlıkta vücudunun yarısı toprağa gömülü bebek bulunmuştu Annesine 10, anneannesine 15 yıl ceza

Adıyaman'da, mezarlıkta vücudunun yarısı toprağa gömülü bulunup devlet korumasına alınan bebeğin annesi 10, anneannesi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bahçecik Mahallesi’nde 24 Eylül günü mezarlıkta şehitlik ziyareti yapan öğrenciler ağlama sesi duydu. Öğrenciler, vücudunun yarısı toprağa gömülü bebeği fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, birkaç günlük olan kız bebeğin annesinin Gülçin Erdal olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Gülçin Erdal, ilişki yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeği, annesi Ülkü Erdal ile birlikte planlayarak mezarlığa bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine anneanne Ülkü Erdal da gözaltına alındı. Tutuklanan anne ve anneanne hakkında; 'Kendini savunamayacak durumda bulunan altsoydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

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Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına Gülçin Erdal ve annesi Ülkü Erdal, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Ülkü Erdal, ilk etapta bebeği camiye bırakmak istediklerini ancak kalabalık olduğu için vazgeçip mezarlığa gittiklerini belirterek, "Mezarlık kalabalık oluyordu. Gelenlerin bulup alacağı düşüncesiyle bebeği bıraktık. Öldürmek gibi bir niyetimiz yoktu" dedi.

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Gülçin Erdal ise bebeğini birilerinin bulması için bıraktıklarını belirterek, çocuğunu öldürme düşüncelerinin olmadığını ifade edip beraatini istedi. Mahkeme heyeti son sözlerini dinledikten sonra anne Glüçin Erdal'ı 10, anneanne Ülkü Erdal'a ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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