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Son dakika... Mardin'de polis aracına konan bomba düzeneği ile ilgili 4 gözaltı

#Mardin#Nusaybin#Polis Aracı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Aralık'ta Siirt'teki miting programında görevlendirilen Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak 4 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs gözaltına alındı" denildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneğiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi. 

Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildi.

Son dakika... Mardinde polis aracına konan bomba düzeneği ile ilgili 4 gözaltı

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#Mardin#Nusaybin#Polis Aracı

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