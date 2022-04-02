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Meyve suyu fabrikasındaki buhar kazanının patlama anı kamerada

#Konya#Fabrika#Patlama

Konya'da, konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanının patlama anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerden birinin, etrafa dağılan molozlardan yara almadan kurtulduğu anlar yer aldı.

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Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu. Fabrikadaki buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Buhar kazanının yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Meyve suyu fabrikasındaki buhar kazanının patlama anı kamerada

İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamada fabrikadan dağılan parçalar, yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin başlattığı soruşturma da sürüyor.

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Fabrikanın buhar kazanının patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü.

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#Konya#Fabrika#Patlama

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