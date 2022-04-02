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Rus medyası bu iddiayı konuşuyor! Putin bir an olsun yanından ayırmıyor

#Putin#Tiroid Kanseri#Ukrayna Savaşı
Rus medyası bu iddiayı konuşuyor Putin bir an olsun yanından ayırmıyor

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketi Proekt, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Yayınlanan belgelere göre Tiroid Kanseri konusunda uzman olan KBB cerrahı Yevgeny Selivanov, Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor. Şirketin yayınladığı belgeler, Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşarken savaş ilan ettiğine dair son teorileri destekliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ölümcül bir hastalığı olduğu ve Ukrayna savaşını bu nedenle başlattığı iddiaları dünya medyasında uzunca süre konuşulmuştu. Putin'in sağlığı ile ilgili iddialar son günlerde yine gazete manşetlerinde...

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YANINDAN HİÇ AYIRMADIĞI DOKTOR! TİROİD KANSERİ KONUSUNDA UZMAN

Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgeler Rus medyasında geniş yer aldı. Yayınlanan belgelere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ediyor. Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor.

Rus medyasında çıkan haberlerde Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nin tanınmış cerrahlarından olan Selivanov'un 'Tiroid kanserli yaşlı hastaların teşhis ve cerrahi tedavisinin özellikleri' ile ilgili tez yazdığı ve Putin ile beraber en az 35 kez Soçi'ye uçtuğu belirtildi.

Rus medyası bu iddiayı konuşuyor Putin bir an olsun yanından ayırmıyor

Proekt şirketi KBB cerrahı Selivanov'un uçuş bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

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ÖFKE SORUNU, YÜZ VE BOYUNDAKİ ŞİŞLİKLER STEROİD TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANIYOR

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgelerde "Kremlin'in ana sırrını açıklıyoruz ve elbette Putin'in sağlığından bahsediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yayınlanan belgelerde 70 yaşına girecek olan Rus liderin steroid tedavisi gördüğü bu nedenle ani öfke patlamaları yaşadığı ve yüz ve boyun çevresinde şişlikler olduğu iddia edildi.

Şirket, Putin'in sağlığı ile alınan önlemlerin 2016-2017 yıllarından itibaren artırıldığına dikkat çekerken, seyahatleri sırasında Putin'e eşlik eden diğer doktorların da isimlerini açıkladı.

Bu doktorlar arasında beyin cerrahı Oleg Myshkin, yaralanmalar ve zehirlenmeler konusunda uzman Dr Dmitry Verbovoy ve ortopedik travmatolog Dr Konstantin Sim de yer aldı.

Rus medyası bu iddiayı konuşuyor Putin bir an olsun yanından ayırmıyor
Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair yıllar boyunca ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmıştı.

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KOVİD SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda Putin'in Kovid salgını nedeni ile uzun süre tecritte kaldıktan sonra yeni yeni dışarı çıkmaya başladığı belirtilerek, "Tıp çevrelerinde Rus liderin sağlık sorunları hakkında konuşmalar var. Bu konuşmalar geçen yıldan bu yana iyice arttı." ifadeleri yer aldı.

Rus medyası bu iddiayı konuşuyor Putin bir an olsun yanından ayırmıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u Kovid önlemleri gerekçesiyle devasa bir masada ağırlaması günlerce konuşulmuştu.

KREMLİN YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Proekt'in haberinin "hayal ürünü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" belirterek iddiaları yalanladı. Peskov açıklamasında Putin'in kanser olmadığının altını çizdi.

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#Putin#Tiroid Kanseri#Ukrayna Savaşı

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