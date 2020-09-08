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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Metrobüste taciz iddiası! Gözaltına alındı...

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Metrobüste taciz iddiası! Gözaltına alındı...
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METROBÜSTE  bir kadını bakışları, sözleri ve el hareketleri ile taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar yönüne giden metrobüse önceki gün saat 22.00 sıralarında binen  A.K., araç sürücüsüne tacize uğradığını iletti. Otobüs şoförü bunun üzerine güvenlik görevlilerine haber verdi. Avcılar Merkez Üniversite Mahallesi durağına yanaşan metrobüste bulunan M.Ç., güvenlik görevlisine teslim edilirken, şikayetçi kadın ile birlikte güvenlik kulübesine alındı ve polise haber verildi. Kısa sürede sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi ile görüşen A.K., metrobüse binmesinden sonra M.Ç.’nin kendisine yönelik tacizde bulunduğunu belirterek, şikayetçi oldu. Polisler tarafından üzeri aranan ve GBT/UYAP sorgusu yapılan şüphelinin, herhangi bir suçtan hakkında aranma kararı bulunmadığı ancak daha önceden uyuşturucu, açıktan hırsızlık, yaralama gibi birçok suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şikayetçi kadın ve şüpheli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürülürken soruşturmaya devam ediliyor.

Metrobüste taciz iddiası Gözaltına alındı...


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