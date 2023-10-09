Metrobüste iğrenç taciz

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İstanbul’daki özel bir üniversitede okuyan M.A. (20), geçen salı sabahı okula gitmek için Haramidere’den metrobüse bindi. M.A, otururken bacağına temas edildiğini fark etti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.’nin kendisini taciz ettiğini fark etti. Olayın şokuyla bağıran M.A.’nın tepkisi üzerine Bekir B. hemen toparlandı. Metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.’yi darp ederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polislerle görüştü. Bekir B. gözaltına alınırken, M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikâyetçi oldu.

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‘BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ’

Başından geçenleri anlatan M.A., psikolojisinin bozulduğunu ve bu olayın sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti. Türkmenistan uyruklu M.A., “Metrobüse bindim, çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Bacağımda bir sıcaklık hissettim. İlerledik bu sefer bir ıslaklık hissettim. Ondan sonra ben ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü. Metrobüstekiler de dövmeye başladı. Karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hâlâ atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında ‘Bu işi parayla halledebilir miyiz?’ diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum” dedi.

Şikâyet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.