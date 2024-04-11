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Metrobüs üst geçidinde izdiham

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#İstanbul#Ramazan Bayramı#Metrobüs
Metrobüs üst geçidinde izdiham
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 19:24

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Avcılar'da metrobüse en yakın durak olan İBB Sosyal Tesisleri durağında gün boyu yaşanan yoğunluk izdihama dönüştü. Şirinevler metrobüs durağında da yoğunluk yaşanırken, Üsküdar metrosunda vatandaşlar kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca metro metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olmasını fırsat bilenler toplu taşımayı tercih etti.

Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağındaki metrobüs üst geçidinde yoğunluk oluştu. Bebek arabalı ve engelli araçlarıyla durağa ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar üst geçitte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Metrobüs üst geçidinde izdiham

"HİÇBİR YER ENGELLİYE UYGUN DEĞİL"

Yoğunluktan şikayet eden bir vatandaş "Geldiğime geleceğime pişman oldum. Hiçbir yer engelliye uygun değil. Her taraf tümsek keşke gelmeseydim " diye konuştu.

Metrobüs üst geçidinde izdiham

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"KONUYLA İLGİLİ MUTLAKA ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"

Başka bir vatandaş ise, "Şurayı görüyorsunuz İstanbul gibi büyük bir metropole yakışmayan bir görüntü. İnsanlarımız her şeyin en güzeline layık. Bu konuyla ilgili mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor. "dedi.

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#İstanbul#Ramazan Bayramı#Metrobüs

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