MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMetrobüs kazası sonrası endişelendiren görüntüler!
GeriGündem Metrobüs kazası sonrası endişelendiren görüntüler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:56,Son Güncelleme:

Metrobüs kazası sonrası endişelendiren görüntüler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metrobüs kazası sonrası endişelendiren görüntüler!
Abone Olgoogle-news

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazası nedeniyle metrobüs seferleri yapılamadı. Cevizlibağ aktarım istasyonunda durağa alınmayan yolcular ise yola çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yapılamayan metrobüs seferleri nedeniyle yolcular metrobüs duraklarına alınmadı. Aktarım istasyonu olan Cevizlibağ’da ise kısa süreli yoğunluk yaşanırken metrobüse binemeyen yolcular E-5 karayoluna çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Metrobüs seferlerinin yeniden başlamasının ardından Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yolcular içeri alındı. Seferlerin normale dönmesinin ardından yaşanan kısa süreli yoğunluk ise sona erdi.

Avcılarda iki metrobüs çarpıştı O anlar kamerada
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı! O anlar kamerada
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştıİstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle