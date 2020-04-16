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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

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İstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu.

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  • Avcılarda metrobüs kazası
  • Avcılarda metrobüs kazası
  • Avcılarda metrobüs kazası
  • Avcılarda metrobüs kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... Avcılarda iki metrobüs çarpıştı

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