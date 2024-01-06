×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Balkanlardan soğuk hava ve kar geliyor! İstanbul'a kar yağışı için gün belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Balkanlardan soğuk hava ve kar geliyor İstanbula kar yağışı için gün belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 11:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle yurt genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de salı günü sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceğini açıkladı. 'İstanbul'a kar ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Balkanlardan soğuk hava ve kar geliyor İstanbula kar yağışı için gün belli oldu

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAKOMdan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor Sıcaklıklar 8 derece düşecekAKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ve Sibirya soğukları geliyor! Sıcaklıklar 8 derece düşecekHaberi görüntüle

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gözden KaçmasınAK Parti’nin İstanbul adayı spekülasyonlarıAK Parti’nin İstanbul adayı spekülasyonlarıHaberi görüntüle

 

PROF. DR. ŞEN: KIYI EGE, AKDENİZ VE TRAKYA HARİÇ ÜLKEDE KAR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazar ve Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde Ülkede KKY ve KAR yağışı başlayacak 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

BAKMADAN GEÇME!