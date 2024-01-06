Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Balkanlardan soğuk hava ve kar geliyor! İstanbul'a kar yağışı için gün belli oldu

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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PROF. DR. ŞEN: KIYI EGE, AKDENİZ VE TRAKYA HARİÇ ÜLKEDE KAR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazar ve Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde Ülkede KKY ve KAR yağışı başlayacak 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.