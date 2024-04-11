Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar artıyor... Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR ARTIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu'da yağmur var, diğer bölgeler açık ve az bulutlu. Rüzgar Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'de kuzeyden kuvvetli esiyor. Sıcaklıklar hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece, hafta başı 4-5 derece, Ege ve Akdeniz'de hafta sonu 4-5 derece artacak" mesajını paylaştı.