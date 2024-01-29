Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul'da kar yağışı alarmı! Bazı ilçeler beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Marmara'nın kuzeyi, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı var. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek. Karadeniz kıyılarında yağmur. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyden zamanla fırtına hızında. Sıcaklıklar 1-2 derece düşüyor" mesajını paylaştı.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle; Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da etkili olurken caddeler ve araçların üzeri beyaza büründü.

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.

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