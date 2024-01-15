Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Metrekareye 100 kg yağış düşecek... Orhan Şen il il saydı: 'Aracınızı yükseklere taşıyın'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan rapora göre; Ege ve Akdeniz'de aşırı yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Antalya, Balıkesir, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla'ya turuncu, Çanakkale'ye ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

"METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK"

Meteoroloji'nin Ege için yaptığı uyarı şöyle: bugün akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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AKDENİZ BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin Akdeniz Bölgesi için yaptığı paylaşım ise şöyle: Bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş’ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

'ARACINIZI VE KENDİNİZİ YÜKSEKLERE TAŞIYIN'



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle:

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Bu akşam saatlerinden sonra ve bu gece gök gürültülü sağanak yağış İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Edremit, Asasos da çok kuvvetli ve şiddetli görünüyor. Metrekareye 100kg yağış düşebilir. Su baskınları ve taşkınlara neden olur. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın.

Bu gece Antalya'nın batı ilçeleri Demre, Kaş ve Finike'de şiddetli sağanak yağmur.(100kg) Yarın Akşam Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur(50kg) var.