Seçil Erzan yeniden hakim karşısında... 'Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu'

ERZAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ: HER ŞEY İYİ GİDERKEN BU HALE GELDİK

Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol da duruşmada söz aldı. Duygusal bir ilişkileri olduğunu söyleyen Gürol, "Geçen yıl bu zamanlar yani aralık sonu ocak başında her şey alt üst oldu." dedi. Gizli telefon görüşmelerinden şüphelendiğini söyleyen Gürol, "Görüşemez olmuştuk. Aldatıldığımı düşündüm ve sonunda ayrıldık. Her şey iyi giderken bu hale geldik. Çok kızgınım" dedi.





İbrahim Çağlar'ın eski müvekkili ve dostu olduğunu belirten Gürol "yurtdışındaki parasını Seçil Erzan’ın özel fonuna yatırmak istediğini söyledi. Ve 3 milyon dolar parayı benim üstümden getirmek istedi. Rahatsız oldum elbette ama kıramadım. Seçil parayı benim götürmemi rica etti. Rahatsız oldum ama götürdüm" ifadelerini kullandı.