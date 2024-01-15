Seçil Erzan yeniden hakim karşısında... 'Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu'

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Türkiye'nin konuştuğu fon vurgunu olayında dolandırıcılıkla suçlanan bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol da duruşmada söz aldı. Duygusal bir ilişkileri olduğunu söyleyen Gürol, "Geçen yıl bu zamanlar yani aralık sonu ocak başında her şey alt üst oldu." dedi. Gizli telefon görüşmelerinden şüphelendiğini söyleyen Gürol, "Görüşemez olmuştuk. Aldatıldığımı düşündüm ve sonunda ayrıldık. Her şey iyi giderken bu hale geldik. Çok kızgınım" dedi.
İbrahim Çağlar'ın eski müvekkili ve dostu olduğunu belirten Gürol "yurtdışındaki parasını Seçil Erzan’ın özel fonuna yatırmak istediğini söyledi. Ve 3 milyon dolar parayı benim üstümden getirmek istedi. Rahatsız oldum elbette ama kıramadım. Seçil parayı benim götürmemi rica etti. Rahatsız oldum ama götürdüm" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanı, Semih Kaya'ya GPS cihazlı çantayı sorunca Kaya şu cevabı verdi:
Kasım ayında 200 bin doları teslim ettim. Yatırdığım parayı alıp çantayı bana verdi. Çantayı arabanın bagajına koydum. Bir süre aracın arkasında bir şeyin öttüğünü fark ettim. Çantayı alınca GPS cihazını gördüm. Erzan, bana bunun Atilla Baltaş'ın çantası olduğunu söyledi. Erzan'ı aradığımda ona ulaşamadım. Baltaş'ı aradım, Erzan'ın söylediğini anlattım. Baltaş'a sizden şikayetçi olacağım, dedim. Baltaş da bana "Asıl ben senden şikayetçi olacağım" dedi.
Seçil Erzan vekili Nazlı Karaaslan, Semih Kaya'ya şu soruyu yöneltti: 21 Eylül’de Ali Yörük’e gönderdiğiniz 350 bin doların karşılığında 6 gün sonra 725 bin dolar aldınız. Ve bunun normal bir işlem olduğunu mu düşündünüz?
Semih Kaya: Benim yaptığım anlaşmanın karşılığı bu sayın hâkim?
Hâkim: Ne demeye getiriyorsunuz avukat hanım?
Seçil Erzan vekili Nazlı Karaaslan: Semih Kaya, bu parayı aynı gün Bodrum’daki villanın peşinatı olarak gönderdi. Bu evi ona Seçil aldı, demeye getiriyorum.
Semih Kaya: Seçil Erzan kim ki bana ev alıyor? 14 sene üst düzey futbol oynadım. Kazandığım paralar belli kontratlarım belli O kim ki bana para kazandıracak ev alacak?
Seçil Erzan, duruşmadaki savunmasına şu sözlerle devam etti:
Kimden ne kadar aldıysam artı eksi çıkacaktır. Ben Florya şubede çalıştığım dönemde ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu paraları. İkincisi de yüksek faiz beklentisiyle verdiler...
Seçil Erzan: Banka bu yaşananları daha erken farkedebilirdi. Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Bu para ben de değil. Her şey birbirine girdi. İş çığırından çıktı...
Bir kaydını tutmadın mı? sorusu üzerine...
Seçil Erzan: Banka tüm ajandalarımı aldı benden...
Semih Kaya: Seçil Erzan'dan 3.5 milyon dolar parça parça para aldım. Aldığım paraların hepsini denizbank hesabına yatırdım
Semih Kaya: Seçil Erzan bana banka yöneticileri ile mailleşmelerini gönderdi. Buyrun sayın başkan siz de bakabilirsiniz...
Mahkeme Başkanı: Seçil Erzan size fazla fazla para verdiğini söylüyor
Semih Kaya: Herhalde matematik bilgisinde problem var. Bir kurgu yapıyor...
Semih Kaya, duruşmadaki ifadesinde sisteme nasıl dahil olduğunu anlattı. Kaya, konuşmasında şu sözleri kullandı:
2011’de GS’de oynamaya başladıktan sonra Denizbank’tan özel bankacılık hizmeti almaya başladım. 2022 Nisan ayında Seçil Erzan aradı ve ‘saklı fon’ adı altında bir yatırım hesabından bahsetti. Bankadaki paramın 300 bin dolarlık kısmını verdim nisana ayında.. Bana resmi bir belge sundu, antetli ve imzalı bir kağıtta. Erzan, mayıs ayında KKM hesabımdaki 1.2 milyon lirayı da bu fona aktarmamı teklif etti. 60 gün kala KKM’yi bozdum, parayı çektim ve dolara çevirip Ali Yörük’e ile Seçil Erzan’a teslim ettim. Erzan, temmuz veya ağustosta Levent’te şube müdürü oldu. Sparta Prag’da oynarken kazandığım Çek Cumhuriyeti’ndeki 2.2 milyon euroluk paramı da Levent şubeye aktardım.
Hâkim: O ana kadar para almadan mı verdin?
Semih Kaya: Aldıklarımı da aynı şubeye yatırdım.
Hâkim: Aldıklarını da söyle… Ne kadar aldın?
Semih Kaya: 3.5 milyon dolar aldım, parça parça.
Hâkim: Başlangıçta sana bir banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun veya Fatih Terim’in adını verdi mi?
Semih Kaya: Hayır. Sadece saklama hesaptaki bir fon olduğunu söyledi.
Erzan'ın savunmasına ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlattı:
11:30'da başladı duruşma. Semih Kaya tanık sıfatı ile çağrıldı ancak Erzan söz istedi. Yine sık sık 'korkuyordum' ifadesini kullandı. "Florya'da çalıştığım dönemde kiminin seçil ablasıydım. Müdür olarak aldı o paraları. O insanlara bana banka müdürü olduğum için verdi. Bana o paraları özel ilişkilerinden dolayı vermedi." dedi. Sık sık pişmanlığını ifade etti. "Yalan söyledim. Çok pişmanım. Bedelini ödüyorum. Gerçekler açığa çıksın. Herkes benden aldığı paraları söylesin" dedi. Erzan para verdiği isimleri tek tek sıraladı. Gerçekten mağdur olanlar var deyip Emre Belözoğlu'nun ismini verip "gerçekten mağdur" oldu dedi. Mağdur olduğunu söyleyenlerin hesap hareketleri incelensin dedi. Cuma günkü ifadelerine benzer ifadeler verdi. "Arkamda korumalar olsa burada olmayacaktım" dedi. Erzan "Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu" ifadelerini kullandı.
EMRE'NİN PARASINI 10 KİŞİ PAYLAŞTI
Duruşmada sözlerine devam eden Erzan, "Ben Semih Kaya'ya fon olduğunu söyledim ama çok fazla çekme de dedim. Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin dedim. 8 Mart'ta Merve ve Tanın'ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir'le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana 'sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun' denmeye başladı, iş tamamen çığırından çıktı. Ben daha fazla faiz alan insanlara para yetiştirmeye başladım. Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Ben 8 Nisan'da her şeyi anlatmaya çalışırken evime gelirken darp edildim. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. O saatten sonra ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, yanlış yaptığımı da ama kimse bana inanmadı. Ben bunların hepsinin tek tek çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Duruşmaya devam ediliyor.
Tanık öncesinde söz alan sanık Seçil Erzan, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için tüm fazla aldığımı belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, HTS eşleşmeleri, özellikle gerçek mağdurlarla ilgili kayıtlar, hesaplarına yatan, çekilen tüm paraların kaynaklarının ispat edilmesini istiyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Kimden, ne kadar fazla aldım dediysem hepsi tek tek çıkacak, başka bir şey çıkmayacak. Kimilerinin 'Seço'suydum, kimilerinin 'kanka'sıydım. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları, bu çok net hiçbir zaman aksini söylemedim. O koltukta banka müdürü Seçil Erzan yazmasaydı kimse bana para vermezdi. Bu insanlar bana bu paraları benimle olan özel ilişkilerinden vermediler. Ben fon dedim, sistem dedim, saklama dedim, miktar var dedim. Bedelini zaten ödüyorum, canımla buradayım, canımın bir kıymeti yok, annem ortada" dedi.
Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma devam ediyor.
Semih Kaya’nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya’nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan’a söz verdi.
“HEPSİ ARAŞTIRILSIN”
Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, “Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum” dedi.
“BU PARALAR BENDE DEĞİL”
“Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız” diyen Erzan, “Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum” dedi. Seçil Erzan’ın ardından müşteki Nuray Şengüler’in ifadesi alındı.