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Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonu yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hafta sonu serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu raporu Bölge bölge sıraladı: Sağanak geliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Bölge bölge sıraladı: Sağanak geliyor

YARIN YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu raporu Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu raporu Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

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