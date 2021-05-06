Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Bölge bölge sıraladı: Sağanak geliyor
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor. İşte 6 Mayıs perşembe günü hava durumu raporu...
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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