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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı... Şanlıurfa'da okullar tatil edildi

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#Şanlıurfa#Meteoroloji#Hava Durumu
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Şanlıurfada okullar tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 08:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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#Şanlıurfa#Meteoroloji#Hava Durumu

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