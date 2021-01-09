İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Son uyarı AFAD'dan...

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AFAD UYARDI: TEDBİRLİ OLUN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da yağışla ilgili uyarıda bulundu.

AFAD, Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:

''Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 09.01.2021, 11:00 - 10.01.2021, 22:00 arası İstanbul ve Marmara’da kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.''

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ 09.01.2021, 11:00 - 10.01.2021, 22:00 arası,



📍İstanbul ve Marmara’da kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/LLLMKHn7od — A F A D (@AFADBaskanlik) January 9, 2021

AKOM DA UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceğinin tahmin edildiği açıkladı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, dün akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BU YAĞIŞLAR AÇIĞI KAPATMAZ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağışlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Twitter hesabından uyarılarda bulunan Şen, bu yağışların barajlardaki açığı kapatmaya yetmeyeceğini söyleyip tasarruf çağrısında bulundu.

Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

''İstanbul'a ve Ege bölgesine batıdan yağmur girdi. Anadolu'ya doğru gidiyor. Ankara'ya öğle gelir. 12:00'dan sonra İstanbul'a kuvvetli yağış olur.

5-6 gün devam edecek yağışlı günlerde önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sıcaklıkta değişim yok. Korkum bu yağmura bakıp 'Tamam kurak bitti' demeseler bari. Bu yağışlar düşüşü durdurur ve üzerine de 2-3 puan koyar ama açığı kapatmaz. Biz bu yağışların olacağını bilerek tasarruf diyoruz.''

TRAKYA'DA SAĞANAK BAŞLADI

Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgar ile etkili olan yağış, Edirne'de çiseleme şeklinde devam ediyor.

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı. Tekirdağ'da yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Yağışların yaklaşık bir hafta devam etmesi ön görülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Rüzgarın; güney, zamanla kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrfelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu