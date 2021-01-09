Ülke geneli bir hafta yağışlı ama sıcak! Meteoroloji'den açıklama

İstanbul’un bir hafta boyunca yer yer kuvvetli yağış alacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin Hürriyet’e yaptığı tahminler şöyle: “Yarından (bugünden) itibaren Kuzey ve Batı bölgelerimizde bir hafta boyunca yağış göreceğiz. Bu yağışlar özellikle Marmara bölge geneli ile Karadeniz kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağış alan yerlerde birkaç derece azalacak ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazartesi ve salı günü ise Kuzey ve Batı bölgelerdeki yağışlar devam etse de sıcaklıklar yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü yeni gelen sistemle birlikte sıcaklıklar batıdan başlayarak yurt genelinde hızla düşecek ve yurt genelinde görülmesi beklenen yağışların Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediyor.

BUGÜN BAŞLIYOR

İstanbul’u önümüzdeki günlerde yağışlı güzel günler bekliyor. Bugünden itibaren yağış başlıyor bir hafta boyunca da aralıklı olarak yağış olacak. İstanbul’da şu anda kar görünmüyor. Hafta sonunda kuvvetli yağış alma ihtimali de var.”

AKOM: OCAK ORTASI KIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceğinin tahmin edildiği açıkladı. AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, dün akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. (DHA)