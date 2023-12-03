Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Sıcaklık 8-9 derece düşecek... 'Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege'de yağmur var. Yağış gece istanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek.

İstanbul'da bugün lodos var, sıcaklık 20C. Gece yağmur var yarın da yağış devam eder. Sıcaklık 11-12C'ye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin.

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