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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Sıcaklık 8-9 derece düşecek... 'Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin'

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Orhan Şen
Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı Sıcaklık 8-9 derece düşecek... Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 09:31

Meteoroloji, İstanbul dahil 4'e ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların ciddi düşeceğini belirten Orhan Şen, "Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin" notunu düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı Sıcaklık 8-9 derece düşecek... Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN UYARI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege'de yağmur var. Yağış gece istanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek.

İstanbul'da bugün lodos var, sıcaklık 20C. Gece yağmur var yarın da yağış devam eder. Sıcaklık 11-12C'ye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin.

Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı Sıcaklık 8-9 derece düşecek... Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Orhan Şen

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