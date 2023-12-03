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Mavi bültenle aranıyordu... 'Thieves in Law' suç örgütünün kilit isimlerinden Amirov yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Shamil Amirov#Thieves İn Law
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticilerinden 'Shamil Amirov'un İstanbul'da yapılan 'Kafes-15' operasyonunda yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Mavi Bülten’le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden “Shamil AMIROV” İstanbul’da yapılan “KAFES-15” Operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

Mavi bültenle aranıyordu... Thieves in Law suç örgütünün kilit isimlerinden Amirov yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

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Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz.

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#Bakan Yerlikaya#Shamil Amirov#Thieves İn Law

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