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Meteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı... İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak

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#Meteoroloji#Aşırı Sıcak#Hava
Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı... İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 13:22

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları 3 ila 8 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

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"El Nino" sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni işaret eden uzmanlar, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 8 derece artacağını ifade etti.

Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.

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HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE ARTACAK

MGM'nin Twitter hesabından "Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek" notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.

Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.

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İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.

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BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

MGM'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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#Meteoroloji#Aşırı Sıcak#Hava