Kavrulacağız: Salı günü başlayıp 3 gün sürecek! Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı

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Temmuz ayıyla birlikte Türkiye sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz hafta en sıcak yaz günlerini yaşadık. İkinci sıcak hava dalgasını yaşadığımız şu günlerde yeni bir uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde üçüncü bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Hava durumuna ilişkin beklentileri Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'te yorumladı.

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

Avrupa'nın güneyi, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar bu sıcak hava dalgasında en fazla etkilenen ülkeler. Merkezi olarak İtalya'da Roma en fazla etkilenen yer oldu. Atina da çok sıcak oluyor. 37 derece ama büyük ihtimalle 40 dereceye yaklaştı sıcaklık. Orman yangını riskinin en fazla olduğu günler.

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SALI GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR, 3 GÜN SÜRECEK

Türkiye'de de sıcaklıklar yükseldi. Antalya'da 46 derece. Geçtiğimiz haftaki sıcaklık 43 dereceydi. Bu sıcak hava dalgası Pazartesi günü biraz normale dönüyor. Salı günü ise öğleden sonra şimdiye kadar gördüğümüz iki sıcak hava dalgasından daha sıcak hava dalgası gelecek. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olacak. Bu sıcak hava dalgasıyla 400 bin yıllık en yüksek sıcaklık rekoru da kırılacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık rekoru 40.1 derece, onu da geçecek gibi. Bayağı kuvvetli bir dalga gelecek. Avrupa sıcak hava dalgasından kurtulurken o dalga bize geliyor. 400 bin yıllık ölçüm, hava zerreciklerinin katmanlarından tespit ediliyor. Hata payı da çok fazla değildir.

400 bin yıla baktığımızda 2016 yılı en sıcak birinci yıldı, 2020 yılı en sıcak üçüncü yıldı, ve 2022 yılı da Avrupa'da en sıcak birinci yıldı. Bu sene büyük ihtimalle 400 bin yılın en sıcak yılı olacak gibi görünüyor. Çarşamba günü çok aşırı bir sıcak geliyor, bu güne dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'de son yılların en yüksek sıcaklık rekoru kırılabilir.

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EN ÇOK ETKİLENECEK İLLER

Bu haritaya göre İstanbul'un Anadolu yakası ve Çatalca civarı, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Aydın, Muğla iç kesimleri ve Aydın'da sıcaklık rekorları kırılacak. İlerleyen yıllarda rekorlar belki daha da artacak ama şu an 400 bin yılın rekorunun kırılması önemli.

Önümüzdeki günlerce sıcaklık çok ciddi ölçüde artacak, 'aman dikkat' diyelim.

BU SICAKLAR NEYDEN KAYNAKLANIYOR?

Hep konuşuyoruz; küresel ısınma, sera gazının artması, dünyanın sıcaklığını 1-1,5 derece artırdı. Bazı yerlerde sıcaklık artışı oldu. Bazı yerlerde 5-6 dereceyi buldu. Bu senenin özelliği el ninolu bir yıldayız biz. 3 sene la nina yılı geçirdik. Mayıs ayında el nino başladı. BM bu sıcak hava dalgalarını doğal afet ilan etti.