Meteoroloji'den 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar geliyor: Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat

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Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak beklenirken bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışların Doğu Anadolu'da beklenen yağışların dün akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava tahmin haritasında 8 il için sarı ve turuncu kodla uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller Bitlis ve Hatay, turuncu kodla uyarı verilen iller ise Ağrı, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL TAHMİNİ: KARLA KARIŞIK YAĞMUR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı son tahminde şu ifadelere yer verdi:

Bugün Cuma. Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Güneydoğu, Karadeniz Bölgesi yağmurlu.



İstanbul'un boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu rüzgar poyrazdan kuvvetli 6 derece.

Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayına dikkat. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var, riskli bölgelerde kara yolu ulaşımı kontrollü sağlanmalı. Riskin yüksek olduğu eğimlerde kontrollü kar düşürülmelidir.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ ve YOĞUN YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.