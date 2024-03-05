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Meteoroloji'den 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul'da sıcaklık 10 derenin altına düşecek

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Kar
Meteorolojiden 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbulda sıcaklık 10 derenin altına düşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:04

16 ili sarı ve turuncu kodla uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4-6 derece azalacağını ve Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni uyarılarda bulundu. İşte haftalık hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbulda sıcaklık 10 derenin altına düşecek

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Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

"ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI"

Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK"

Hafta sonu cuma cumartesi Kuzey ve Doğu bölgelerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Kardeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu bölgelerde 50 cm yeni kar birikir. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşer 2 günden sonra tekrar yükselir, kar yok.

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Bugün salı, rüzgar güney ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli, kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) DİKKAT! Hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 4-5 derece azalıyor.

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Kar

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