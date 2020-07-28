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Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!

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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!
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Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 16 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı valilik ve belediyelere dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Rüzgarın 28 Temmuz Salı saat 10.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

"KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR"

MGM tarafından yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SARI UYARI VERİLDİ

Meteoroloji'nin paylaştığı haritada Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş sarı uyarılı iller olarak belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 3 şehrin belediye ve valilikleri etiketlenerek kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu uyarı


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