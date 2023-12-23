Meteoroloji uyarmıştı! Türkiye kar yağışına teslim... Araçlar yolda kaldı, kar kalınlığı 35 santimi buldu

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Yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde de karla karışık yağmur ve kar görülüyor. Metoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Yapılan açıklamada Hakkari turuncu, Şırnak sarı ve turuncu, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, ve Van ise sarı kodla uyarıldı.

SİVAS'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sivas’ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Divriği ilçesinde bulunan Karasar Geçidi’nde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri zincirsiz yola çıkan araçların geçişine izin vermedi. Yolda kalan araçlar için ekipler çalışma başlattı.

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BİTLİS'TE YOĞUN KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bitlis ve ilçelerinde, dünden beri kar etkili oluyor. Kırsal bölgelerdeki 20 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Bitlis merkezindeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde ise sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışıyla kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladıklarını söyledi. Kurtkan, karla mücadele için İl Özel İdaresi olarak 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personelin de hazır tutulduğunu ifade etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de kazalara karşı denetimler yapıp, sürücülere sık sık uyarılarda bulundu. Bitlis Belediyesi ekipleri ise kent merkezindeki mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

TUNCELİ'DE KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sağanak’ uyarısında bulunduğu Tunceli’de iki gün önce gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Munzur Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimde bulunan Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe belediyeleri ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları temizlerken, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile temizleme çalışmasına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ‘ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Tunceli-Elazığ kara yolu ve il merkezi ile ilçe yolları arasında kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açtı. Dağ yamaçlarında biriken karları kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen Karayolları ekipleri, Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

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‘EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE KARLA MÜCADELE EDİYOR’

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek ”Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gerek Karayolları ekiplerimiz bir vatandaşımız ve bir sürücümüzün mağdur olmaması için aralıksız bir şekilde karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz yoğun mücadele vermektedir. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz ana yol güzergahlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırda bekletiliyor. Olumsuz bir durum yaşayan vatandaşlarımızın 112 çağrı merkezlerine ulaşarak yardım isteyebilirler. Şehirler arası yollarda da bir aksama yoktur, yollarımız açıktır. Ayrıca sürücülerimiz zincirsiz ve kar lastiklerini takmadan lütfen yola çıkmasın” dedi.

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HAKKARİ'DE 34 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPANDI

Kent genelinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Hakkari genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kar yine en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonu olması nedeniyle sokağa çıkan çocuklar, evlerinden aldıkları poşetlerle karda kayarak keyifli anlar yaşadı.