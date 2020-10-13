Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak başladı, trafik kilitlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden kuvvetli(40-60 Km/saat), yer yer hamleli kısa süreli fırtına(50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısında bulunuldu. Akşam saatlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağış etkili oldu.



Taksim ve Eminönü Beşiktaş'ta aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi duraklara kimi de dükkanlara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar Mısır Çarşısı girişinde aniden bastıran yağmurdan korunmak amacıyla toplandı.



TRAFİK KİLİTLENDİ!



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 81'lere kadar ulaştı. Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.