Meteoroloji kar uyarısında bulunmuştu! Birçok şehir kar yağışı ile beyaza büründü

Haberin Devamı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde birçok kent, güne beyaz örtüyle uyandı. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağmaya başladı. Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

Uludağ'da kış sezonu kar yağmaması sebebiyle sönük geçerken, 3 gündür yağan kar otel işletmecilerinin ve misafirlerin yüzünü güldürdü. Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Gözden Kaçmasın Meteorolojiden yetkili isimden Hürriyet’e özel açıklamalar Haberi görüntüle

Günübirlikçi veya diğer illerden gelen vatandaşlar, pistlere akın etti. Beyaz gelinliğini giyen pistler, kayak yapanlardan çok sosyal medyacılarla doldu. Elinden telefonu düşürmeyen gencinden yaşlısına bir çok kişi, sezonun açıldığını duyurdu. Kimi arkadaşına kendisini çektirirken, kimi ise işini şansa bırakmayıp kendi işini kendi gördü.

Haberin Devamı

İstanbul gibi yakın illerden geldiklerini belirten vatandaşlar, "Her sene Uludağ'a geliyoruz. Bu sene biraz geç kar yağışı oldu. Kar yağdığını duyar duymaz geldik. Yoğun kar yağışını bizlerde karşılamak istedik. Amatör olarak kayakta yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır bekliyoruz kar yağsın diye. Keyfini çıkaracağız. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

KAR YAĞDI, PALANDÖKEN ŞENLENDİ

Son 52 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye'de bundan en çok etkilenen yerlerden biri de kayak merkezleri oldu. Kuraklık nedeniyle geçen yıldan saklanan kar ve suni kar ile kayak sezonunun başlatıldığı Palandöken'de kar yağışı sevinçle karşılandı. Yarıyıl tatilinin de başlamasıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Haberin Devamı





Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yağan kar ve yarıyıl tatili ile yüzde 80'lere ulaştı. En uzunu 14 kilometre olan 27 pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayabiliyor.

Karnelerini aldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken'e gelen çocuklar ise kayak pistlerinde tatilin keyfini çıkardı. Siirt'ten Palandöken'e ailesiyle geldiğini söyleyen Zeynep Gül (12), "Karı çok özlemiştim. Burada kızakla kayıyorum. Tatil çok güzel geçiyor" dedi.

Haberin Devamı

SİVAS'TA 105 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPALI

SİVAS'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza bürünürken, 105 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Öte yandan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan 'Hobbit Evleri' ile çevresinde ise kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

BİTLİS’TE KAR YAĞIŞI! 282 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

BİTLİS'te kar yağışı etkili olurken, 282 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beklenen kar yağışı yağdı. İlçe merkezi, beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.

Uzun süredir beklenen kar yağışı ile ilçe merkezi, bembeyaz oldu. Belediyenin karla mücadele ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KAR GÜZELLİĞİ

Van'da kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilinde ise görsel güzellik oluşturdu.

Haberin Devamı

Beyaza bürünen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsü ve yakınındaki sahil, havadan dronla görüntülendi.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR, ULAŞIMI ETKİLEMEDİ

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde gece etkili olan kar ve bu sabah yağan karla karışık yağmur, ulaşımı aksatmadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

AİZANOİ ANTİK KENTİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti ilk karın düşmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, 2022 yılında 33 bin 775 kişinin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.