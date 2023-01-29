Meteorolojiden yetkili isim Hürriyet’e açıkladı: Hasretle beklenen kar bir hafta sonra

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Sıcaklıkların normalin üstünde seyrettiği, beklenen yağmur ve kar yağışının bir türlü gelmeden geçtiği kış ayları, bu haftadan itibaren mevsim normallerine geri dönüyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde başlayan yağışlar, haftaya batıdan başlayarak tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, uzun süren yağışsız dönemin ardından Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışların başladığını söyledi ve şu tahminleri yaptı:

DOĞUYA KARA KIŞ GELDİ

“Bugünden itibaren yağışlar ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Yağışlar batı kesimlerde biraz hafif olacak ancak Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha orta ve kuvvetli şekilde yağışların görülmesini bekliyoruz. Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz.

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HAFTAYA BATIDA KAR VAR

Önümüzdeki bir haftalık periyotta en iyi yağışı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu alacak. Özellikle Karadeniz’in kıyısı ile Güneydoğu’daki yağışların yağmur, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise yağışların kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Yağışların önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlamasını tahmin ediyoruz. Sömestir tatilinin bitişi ve ikinci dönemin başladığı hafta başında, kar yağışı ihtimali var.” Öte yandan dün Tunceli’de etkili olan kar yağışıyla 169 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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KAYAK MERKEZLERİ KARA KAVUŞTU

Hava tahminlerini harita üzerinde anlatan Kenan Yüksel, “Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar ve kar yağışının bir türlü olmamasıyla sezona kötü başlayan kayak merkezleri de bu hafta beklenen yağışa kavuşacak” dedi.Yüksel, kayak merkezlerinin de yurda giriş yapan sistemle birlikte kar almasını beklediklerini belirterek, “4 günlük periyotta tüm kayak merkezlerimizde kar yağışı bekliyoruz. Palandöken’deki kar yağışlarının daha kuvvetli olacağını söyleyebiliriz”diye konuştu.

İŞTE 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre bu hafta Türkiye’de şöyle geçecek:

İSTANBUL

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Önümüzdeki 4 günlük periyotta hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar değil. Gün içerisinde hafif ve aralıklı olarak görülecek. Gece sıcaklıkları 2 ila 4, gündüz ise 7 ila 8 derece civarında olacak. Önümüzdeki bir haftalık periyotta İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. 5 ve 6 Şubat’ta bir yağış ihtimali var.

ANKARA

Bugünden itibaren 4 gün boyunca çok hafif ve aralıklı yağış geçişleri var. Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde bekleniyor. Yükseklerde ise kar şeklinde görülecek. Ankara’da bugün 2 ila 8 derece arasında olan sıcaklıkların hafta ortasında geceleri -5 ila -6 gündüzleri ise 4 ila 5 dereceye düşmesini bekliyoruz.

İZMİR

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İzmir’de salı günü hafif bir yağmur bekleniyor, diğer günlerde önemli bir yağış beklentisi yok. Cuma ve cumartesi görülen çok kuvvetli yağışlar etkisini kaybedecek. Bugün sağanak yağış, pazartesi ve salı günü ise hafif sağanak yağış bekleniyor.