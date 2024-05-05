Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 18 ilde sarı kodlu alarm! Orhan Şen yağışlar için tarih verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgar genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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18 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu:

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

HAFTA SONU BATI'YA YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

Bugün Pazar, Batı'dan yağış ayrılıyor. Doğu'da devam edecek. Öğleden sonra Erzurum Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman cevresinde gökgürültülü sağanak yağmur, su baskını yapabilir. Rüzgar kuzey Egede Poyrazdan doğu anadoluda Lodostan kuvvetli. İstanbul 18, İzmir 25C.

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Önümüzdeki hafta yağış azalıyor. Sıcaklık hafta ortası artarak ortalama değerlere geliyor. Hafta sonu Batı'ya yağış geliyor. Yağışla birlikte Marmara ve Kuzey bölgelerde sıcaklık azalıyor. Hava sıcaklığında hissedilir artış Mayıs'ın 15'inden sonra görünüyor ve yaz değerlerini aşabilir.