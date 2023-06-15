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Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Sel
Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Öte yandan Trabzon’da dün gece saatlerinden beri etkili olan sağanak nedeniyle Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı

ORHAN ŞEN DE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün daha sakin bir hava var. Sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 3-4 derece artıyor. İstanbul parçalı bulutlu 27 C." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı

"DERELERDEN UZAK DURUN"

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Heyelan nedeniyle kapanan Sürmene- Köprübaşı kara yolu da ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı

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Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sürmene ilçesinde Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Sürmene-Köprübaşı kara yolu Ormanseven mevkisinde de heyelan meydana geldi. Yüksekten kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sonucu kapanan yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji hava durumu raporu: 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak alarmı


MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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K.MARAŞ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

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DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve Doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Sel

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