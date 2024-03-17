Meteoroloji haftalık yeni tahminini açıkladı! Tarih belli oldu: Sağanak sonrası kar geliyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahmini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış var. Doğu'da karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde hafif yağmur. Marmara'da sis, Güneydoğu'da toz, Doğu'da çığ riski var. Sıcaklık 1-2 derece Batı'da artacak çarşamba yağışla birlikte tekrar düşecek.

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Bugün İstanbul 14, İzmir 19, Antalya hafif yağmurlu 19, Ankara 13 C. Salı günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yağış kuvvetli görünüyor, su baskını olabilir.

ÖNCE SAĞANAK SONRA kar



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık rapora göre; çarşamba günü yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü ise birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlar sebebiyle MGM'den yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.