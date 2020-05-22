Meteoroloji 23 Mayıs hava durumu: Yarın hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Yarın yağmur yağacak mı? sorusu, arefe gününden önce vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi'nde etkili olan sıcak havaların ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanmıştı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, 23 Mayıs Cumartesi günü için de Meteoroljoi'den yağmur uyarısı geldi. İşte, 23 Mayıs il il hava durumu raporu.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Antalya, Kütahya ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey ve Kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerden (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI : Gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey ve Kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerden (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: 23-25 Mayıs tarihleri arasında, gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinde hafif zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar bölgenin batısında, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 Km/saat), yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu