Meteor yağmurunda hayran bırakan görüntüler

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Tuz Gölü çevresinde Perseid meteor yağmurlarını görüntülendi. 12- 13 Ağustos tarihlerinde gözlemlenen ve kayda alınan meteor yağmurlarında zaman atlamalı çekim (time lapse) tekniği kullanılarak bütün gece boyunca görüntülendi.

5 saat boyunca 600 fotoğraf karesi ile meteorların atmosfere girince oluşturduğu ışık hüzmesi zaman zaman çekilen fotoğraflara yansıdı. İsa Turan tarafından çekilen ve fotoğrafların birleştirilmesi ile oluşturulan video ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

PERSEİD METEOR YAĞMURU

1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara Perseidler deniliyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşımaktadır. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması vatandaşlar arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de adlandırılıyor.

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