Meslektaşını öldüren polise para cezası

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Pasaport kontrolünün ardından polis otobüsüne binen Baş, koltuğa tabancasını bıraktı. S.Ö. de koltuğun üzerindeki silahı aldı, namlusunu kontrol ettikten sonra tetik düşürdü. Bu sırada silah patladı ve Kenan Baş başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Baş kurtarılamadı. Gözaltına alınan S.Ö.’ye taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan S.Ö. katılmadı. S.Ö.’nün avukatı, “Müvekkil şehidimizin ailesi ile bir araya geldi. Aile şikayetçi değil ve müvekkilimizin mesleğine devam etmesini istiyor” dedi. Mahkeme S.Ö.’yü 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi.