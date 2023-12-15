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Meslektaşını öldüren polise para cezası

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#İstanbul#Pasaport#Asliye Ceza Mahkemesi
Meslektaşını öldüren polise para cezası
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:00

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Kenan Baş ve arkadaşları 6 Eylül 2022 günü Katar’daki Dünya Kupası’na gitmek için havalimanına gelmişlerdi.

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Pasaport kontrolünün ardından polis otobüsüne binen Baş, koltuğa tabancasını bıraktı. S.Ö. de koltuğun üzerindeki silahı aldı, namlusunu kontrol ettikten sonra tetik düşürdü. Bu sırada silah patladı ve Kenan Baş başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Baş kurtarılamadı. Gözaltına alınan S.Ö.’ye taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan S.Ö. katılmadı. S.Ö.’nün avukatı, “Müvekkil şehidimizin ailesi ile bir araya geldi. Aile şikayetçi değil ve müvekkilimizin mesleğine devam etmesini istiyor” dedi. Mahkeme S.Ö.’yü 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi.

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#İstanbul#Pasaport#Asliye Ceza Mahkemesi

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