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Mesleki eğitimde rekor: 1 milyon 405 bin öğrenci

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#Mesleki Eğitim#Mahmut Özer#Rekor
Mesleki eğitimde rekor: 1 milyon 405 bin öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 784’lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştığını söyledi.

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Bakan Özer, şunları kaydetti: 

HEM MAAŞ HEM SİGORTA

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirilerek işveren üzerindeki maddi yükü kaldırdık. Daha önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin kadardı. Kanun değişikliğinden sonra öğrenci sayısı yüzde 784’lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri aylık 2 bin 552 lira, 12’nci sınıf öğrencileri aylık 4 bin 253 lira ücret alıyor. Ayrıca tüm öğrenciler sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da yüzde 88 civarında.”

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#Mesleki Eğitim#Mahmut Özer#Rekor

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