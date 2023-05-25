Mesleki eğitimde rekor: 1 milyon 405 bin öğrenci

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Bakan Özer, şunları kaydetti:

HEM MAAŞ HEM SİGORTA

“Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirilerek işveren üzerindeki maddi yükü kaldırdık. Daha önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin kadardı. Kanun değişikliğinden sonra öğrenci sayısı yüzde 784’lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri aylık 2 bin 552 lira, 12’nci sınıf öğrencileri aylık 4 bin 253 lira ücret alıyor. Ayrıca tüm öğrenciler sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da yüzde 88 civarında.”