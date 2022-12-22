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Meslek liseliler ‘e-ticaret’te

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#Mahmut Özer#E-Ticaret#Meslek Lisesi
Meslek liseliler ‘e-ticaret’te
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

Meslek liselerinde üretilen ürünlerin e-ticaret kanalıyla küresel piyasalarda pazarlanmasını sağlayan “MEB Pasaj” servisi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle uygulamaya girdi.

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Törende konuşan Özer, meslek liselerindeki üretim kapasitesinin 2 milyar liraya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM KAZANIYORLAR

Meslek lisesi öğrencileri bir taraftan eğitim alırken eğitim aşamasında gelir elde eden, emekle, hakkaniyetle ilişki kuran ve değerler eğitimiyle ilgili çok önemli bir süreçten geçmekte. Ürünlerin e-ticaret kanalıyla satışı yapabilecek.”

6 AY KARGO ÜCRETİ YOK

Bakan Karaismailoğlu da ‘mebpasaj.pttavm.com’danalışverişte 6 ay komisyon ve kargo ücreti alınmayacağını açıkladı.                      

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#Mahmut Özer#E-Ticaret#Meslek Lisesi

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