Meslek liseliler ‘e-ticaret’te

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Törende konuşan Özer, meslek liselerindeki üretim kapasitesinin 2 milyar liraya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM KAZANIYORLAR

“Meslek lisesi öğrencileri bir taraftan eğitim alırken eğitim aşamasında gelir elde eden, emekle, hakkaniyetle ilişki kuran ve değerler eğitimiyle ilgili çok önemli bir süreçten geçmekte. Ürünlerin e-ticaret kanalıyla satışı yapabilecek.”

6 AY KARGO ÜCRETİ YOK

Bakan Karaismailoğlu da ‘mebpasaj.pttavm.com’danalışverişte 6 ay komisyon ve kargo ücreti alınmayacağını açıkladı.