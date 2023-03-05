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Meslek liselerinden konteyner sınıf

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Meslek Lisesi#Konteyner
Meslek liselerinden konteyner sınıf
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları, depremlerden etkilenen illerdeki öğrencilerin eğitime erişimlerine destek olmak amacıyla konteyner sınıf üretiyor. Bakan Mahmut Özer, okulların toplam bin 200 konteyner sınıf üreteceğini söyledi.

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), depremin hemen ardından yaraların sarılması amacıyla ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği kapsamında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda depremzedeler için battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar çok sayıda ürün üreten meslek liseleri bu kez konteyner sınıf için kolları sıvadı.

138 ADET GÖNDERİLDİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Meslek liselerimizin öğretmen ve öğrencileri, depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimle buluşmalarına imkân sağlamak için konteyner sınıf üretiyor. Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere sekiz ilimizdeki 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, kendi elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde güneş enerjisi santraline sahip bin 200 konteyner sınıf üretimine başladı. Bu konteyner sınıflardan ilk etapta 348 tanesinin bütçelendirilmesi yapılarak konteyner sınıfların üretim süreci başladı. Konteyner üretim kapasitesi günlük 20 ila 25 arasında olup bunlardan 138 konteyner sınıf depremden etkilenen on ile gönderildi. 210 konteyner sınıfın üretim süreci de devam ediyor” diye konuştu.

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Meslek liselerinden konteyner sınıf

OKULLAR ÇALIŞIYOR

Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 300 konteyner sınıf hedefiyle üretime başladığını belirten Bakan Özer, “Bursa Kestel Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200, Konya Kılıçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150’şer konteyner sınıf, Antalya Kepez Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 konteyner sınıf üretimine başladı. Ankara Sincan Fatih MTAL, Şişli Zincirlikuyu İSOV MTAL, Üsküdar Haydarpaşa MTAL ve İzmir Ödemiş MTAL 50’şer; Mersin Toroslar Atatürk MTAL ile Mersin Akdeniz Mersin MTAL ise 25’er konteyner sınıf üretecek” dedi.

Meslek liselerinin bu konteynerlerle birlikte kullanılacak seyyar tuvalet üretimini de yaptıklarına işaret eden Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında üretimi yapılan ve monte edilen 130 seyyar tuvaletin TIR’lara yüklenerek deprem bölgesindeki illere gönderildiğini kaydetti.

 

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Meslek Lisesi#Konteyner

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