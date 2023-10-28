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Mersin'de tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı

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#Mersin#Cumhuriyet#100Yıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 12:21

Mersin'in Mut ilçesinde ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

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Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Mersinde tarlaya traktörle Cumhuriyet 100 yaşında yazdı

Karadağ, danışmanlığını yaptığı bahçede 5 dekarlık alana 6 saatlik bir çalışmayla traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. 

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#Mersin#Cumhuriyet#100Yıl

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