Mersin'de tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 12:21
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Mersin'in Mut ilçesinde ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.
Karadağ, danışmanlığını yaptığı bahçede 5 dekarlık alana 6 saatlik bir çalışmayla traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.