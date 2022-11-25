Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#PKK#Operasyon
Mersinde PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 08:05

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor. Öte yandan polislerin geldiğini fark edip kaçmaya çalışan 1 şüpheli kadın ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP’li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheli belirlendi.

Haberin Devamı

Mersinde PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla tek tek kırılarak içeri girilirken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir adrese giden polisleri fark eden şüpheli bir kadın ise evin arkasındaki camdan atlayıp kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersinde PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#PKK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV